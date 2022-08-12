65處納強檢名單　屯門湖康警察宿舍及牛池灣紀律部隊宿舍上榜

再增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(13日至14日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

2.長沙灣元州邨元滿樓

3.鑽石山鳳德邨雪鳳樓

4.鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑

5.將軍澳英明苑明遠閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔寶雅苑逸和閣

2.天水圍天晴邨晴滿樓

3.柴灣佳翠苑顯翠閣

4.天水圍天恒邨恒輝樓

5.石硤尾石硤尾邨美柏樓

6.大圍豐盛苑榮盛閣

7.油塘高怡邨高遠樓

8.屯門山景邨景安樓

9.將軍澳尚德邨尚禮樓

10.沙田碩門邨美碩樓

11.大埔富亨邨亨翠樓

12.屯門友愛邨愛德樓

13.馬鞍山錦豐苑錦莉閣

14.屯門欣田邨悅田樓

15.大埔富善邨善翠樓

16.天水圍天華邨華悅樓

17.將軍澳廣明苑廣昌閣

18.荃灣石圍角邨石翠樓

19.筲箕灣東旭苑東麗閣

20.秀茂坪曉麗苑曉逸閣

21.香港仔田灣邨田康樓

22.屯門屯門湖康警察宿舍2座

23.北角港運城3座

24.油塘鯉魚門邨鯉興樓

25.觀塘安達邨謙達樓

26.東涌裕東苑向東閣

27.粉嶺榮輝中心1座

28.牛頭角彩盈邨盈樂樓

29.天水圍天祐苑祐康閣

30.筲箕灣東欣苑歡欣閣

31.天水圍天盛苑盛勤閣

32.葵涌葵盛東邨盛富樓

33.沙田帝堡城7座

34.將軍澳維景灣畔10座

35.上水翠麗花園1座

36.屯門康德花園2座

37.藍田康華苑頌康閣

38.柴灣漁灣邨漁進樓

39.深井麗都花園1座

40.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座

41.秀茂坪寶達邨達貴樓

42.荃灣爵悅庭東爵軒

43.葵涌荔欣苑荔林閣

44.沙田溱岸8號3座

45.大圍美林邨美槐樓

46.北角富澤花園富邦閣

47.馬鞍山聽濤雅苑4座

48.藍田康栢苑龍栢閣

49.柴灣興華一邨美華樓

50.青衣長宏邨宏勇樓

51.東涌裕東苑賀東閣

52.天水圍天祐苑祐寧閣

53.荃灣楊屋道138號樂悠居

54.將軍澳裕明苑裕昌閣

55.柴灣樂翠臺2座

56.粉嶺雍盛苑雍華閣

57.屯門良景邨良俊樓

58.大角咀港灣豪庭5座

59.牛池灣瓊山苑瓊瑛閣

60.沙田博康邨博文樓低座