假支票呃女友兼擅當其名錶　裝修工輸清27萬離境被截

電視廣告都有講「沉迷賭博等於倒錢落海」，甚至會斷送大好姻緣。澳門1名49歲裝修工人先後以空頭支票詐騙認識僅約3個月的女友，更將其名貴手錶典當後，再到娛樂場「搏殺」最終輸清合共27萬澳門元款項。案中女子得悉男友無力還款後毅然分手，並在上周四(4日)報警求助，澳門警方本周二(9日)在關閘口岸截獲並拘捕打算離境的涉案男子，並在澳門中區某押店起回涉案名錶，報稱損失11萬港元。該男子被控相當巨額詐騙、信任之濫用及偽造具特別價值文件罪，案件已移交檢院跟進。

案情指，40多歲女事主今年5月在工作期間與涉案男子相識後迅速發展為情侶，並同居於黑沙環區單位。至上月28日，該男子以1張支票作抵押向事主借12萬澳門元，其後於上周三(3日)借戴事主1隻價值15萬澳門元的名錶，雖然事主一再強調手錶不可轉售或典當，但該手錶卻隨即被以11萬港元典當，涉案男子隨後到娛樂場「搏殺」，最終將上述款項全數輸清。

事主得悉男友在娛樂場全軍覆沒甚至無力還款後，隨即選擇分手並向報案，而受害女子上周五(5日)到銀行兌現支票，卻因涉案男子無法還清款項最終未能成功提取，故再到警局要求一併追究疑犯刑事責任。警方其後在本周二於關閘口岸截獲涉案男子，期間他承認作案，稱早前在街上拾獲1張支票，擅自塗改支票上的帳號和發票人，偽裝成自己簽發的支票，再向事主抵押借款。