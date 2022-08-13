跨部門旺角反罪惡拘13男　2負責人遭票控18人罰5千元

旺角警區反三合會行動組、特別職務隊、雜項調查隊、西九龍機動部隊聯同食環署，昨日（12日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查旺角區內3個住宅及商業單位，搗破1個非法釣魚機賭檔及2個懷疑賣淫場所。人員亦巡查區內18個場所，包括夜總會、酒吧、會址以及餐飲處所，以確保處所負責人及顧客遵守相關防疫措施。

行動中，12名男子(20至62歲)涉嫌「企圖誤導警務人員」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「藏有第一部毒藥」、「藏有危險藥物」及「刑事毀壞」。另外，5男4女涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，遭發出定額罰款通知書。一間位於黑布街74-76號的食肆內，一名姓黃(21歲)男員工未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，同遭在場人員發出定額罰款通知書。有關場所負責人沒有確保場內員工遵守防疫條例規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，遭發出傳票，而該食肆亦需要暫停晚市堂食14天；而花園街3-8號一食肆內、一名男子(21歲)使用他人的針卡進入食肆，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕，現已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

行動期間，執法人員亦突擊搜查洗衣街39-55號一處會址，並發現內有4男4女正在跳舞(58至69歲)。他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，遭發出定額罰款通知書，並將向該場所負責人發出傳票及勒令相關場所停業3日。