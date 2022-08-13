東方日報A1：東方發聲望穿秋水　5億滅鼠大掃除

香港環境衞生惡劣、鼠患疫病頻生，與國際大都會的美譽愈來愈遠，本報過去亦曾多番報道，為民請命！新一屆政府上任後，新成立的跨部門「地區事項統籌工作組」昨日公布儼如「清潔香港大行動3.0」的新計劃，政府會動用財政預算案的5億元撥款，開展「政府打擊衞生黑點計劃」，並制訂關鍵績效指標（KPI），行動要「以深圳為目標」。首階段為期3個月，將重點打擊全港600多個鼠患、非法棄置垃圾等衞生黑點，甚至清拆棄置招牌、191條公屋屋邨同步大清潔等；第二階段會注重美化公共空間、改善街道設施及園林建築。但有議員質疑歷屆政府的清潔行動均未能持之以恒，且權責不清，擔心今次是另一個虎頭蛇尾。

由政務司副司長卓永興牽頭的工作組昨日推出「政府打擊衞生黑點計劃」，卓表示，即將到來的周日（14日）會啟動首階段計劃，為期3個月，相關部門將重點清理全港600多個衞生及街道管理黑點，如鼠患、非法傾倒建築廢料、海上垃圾、冷氣機滴水、阻塞街道等。

此外，各部門會重點打擊約300個垃圾棄置黑點，增加清潔垃圾及清洗後巷的次數，加設垃圾收集設施及加強巡查監控等執法行動，並定期召開跨部門會議，檢討打擊非法傾倒建築廢料措施的成效；亦會在全港約4,000個地點加強日常清潔及移除大型物件，包括街道、街市、公廁、公園、三無大廈及公共屋邨等，另會在排污水渠進行預防性清潔，以及拆除危險或棄置招牌。

第二階段會於10月開始，工作組會開展改善市容的工作，重點在美化公共空間、改善街道設施及優化園林建築等，並開始與相關部門討論措施。卓認為，不需要參考其他城市的改善市容行動，但會以深圳為目標，至少要做到深圳同一水平的景觀。

被問及一系列工作會否設立關鍵績效指標（KPI），讓各方可以監察及了解政府各部門的工作成效，卓永興表示，工作組會於3個月內，督促各政策局及部門制訂持續的行動計劃及KPI，以及評估措施成效的制度，以確保行動有明確、量化的成效目標可依，令工作得以持續，預計10月內會完成相關工作。

而宣傳教育方面，工作組會在社區，尤其是小學進行的教育，建立保持環境清潔和愛護市容的新文化，希望鞏固改善的成果，讓市民感受到環境衞生的改善。

身兼九龍城區議會主席的議員楊永杰表示，以往政府推出為期數月的全城清潔運動，各黑點的衞生情況僅在運動期間有所改善，局方完成任務後，違法人士故態復萌，陷入惡性循環。他認為，歷屆政府的清潔行動未能持之以恒，而且衞生問題涉及多個部門，容易出現權責不清，擔心今次亦會虎頭蛇尾，「為做騷而做騷」。疫情下清潔工人的工作量大增，最後只會苦了外判清潔工。

楊又指，目前食環署分工過於清晰未必是好事，例如小販管理隊只處理小販事務，就算目睹店舖阻街、東主棄置廢物亦不會採取執法行動，質疑同樣為食環署職員，為何對這些違法行為無動於衷。政府應下定決心採取長期作戰方案，最理想是每月持續執行和執法。

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