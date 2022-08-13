MIRROR墮屏報告　斷鋼索因金屬疲勞

人氣男團MIRROR上月28日在紅磡香港體育館舉行演唱會時發生駭人事故，巨型屏幕自高空墮下壓傷兩名舞蹈員，其中一名傷者李啟言（阿Mo）至今仍留醫深切治療部。政府跨部門專責小組及警方連日來徹查事件，本周五(12日)康樂及文化事務署統籌的工作小組舉行第3次會議後，當局指據實驗室檢驗結果，發現負責穩固涉事巨屏的鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，但仍要進一步調查，包括裝置及裝工等。康文署又表示，今日會如期將表演場地交給下一個租用人進行演唱會，但紅館租用人亦須配合3個短期措施，包括暫停使用高空擺動等機械裝置。

本周四(11日)晚上8時，一批工人抵達紅館清拆音響及舞台裝置，至近11時許，分別有3名西九龍總區重案組探員率先抵達紅館視察，而翌日凌晨近2時，再有逾20名探員聯同政府化驗所人員抵達場館通宵搜證。到清晨8時左右又見警司鍾雅倫與10多名探員返回紅館調查。至晚上9時半，大批重案組警員自紅館分批運走證物，包括疑屬高空擺動裝置的組件如鐵鈎及「威吔」等。

而康文署統籌的工作小組昨舉行第3次會議，會上再次討論事故成因，據實驗室檢驗結果，發現鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，惟工作小組仍需進一步調查其成因。此外，屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是引致香港體育館LED屏幕下墜嚴重事故的原因，工作小組正循這方面作進一步調查。