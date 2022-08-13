政府擬建屯門至掃管笏段單車徑　反對意見須於今年10月中前提出

政府刊憲建議興建荃灣至屯門單車徑屯門至掃管笏段，以發展全面的新界單車徑網絡。任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須於今年10月11日或之前，以書面方式向運輸及物流局局長提出意見。

相關工程包括興建橋樑、平台、護土構築物、行車道、行人路、單車徑、單車停泊處、美化市容地帶、行人過路處和巴士站；永久封閉部分現有或將青山公路青山灣段擴闊工程(青山公路項目)建造的行車道改建為行人路、單車徑和路中預留帶/安全島：永久封閉部分現有行人路，並改建為行車道和路中預留帶/安全島；永久封閉部分現有或將由青山公路項目建造的行人路，並改建為單車徑和美化市容地帶；永久封閉部分現有或將由青山公路項目建造的路中預留帶/安全島，並改建為行車道；永久封閉現有巴士站並改建為行人路；暫時封閉並重建部分現有行車道和行人過路處；暫時封閉並重建部分現有或將由青山公路項目建造的路中預留帶/安全島；填平現有政府前濱及/或海床，以興建橋樑；以及進行附屬工程，包括水務、渠務、土力、公用設施、街道照明和環境美化工程，以及安裝交通輔助設施。

公眾可於辦公時間，在中西區民政諮詢中心、屯門民政諮詢中心及屯門地政處，查閱有關工程的圖則和計劃。反對人士須在反對通知書內說明其權益，以及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料，方便聯絡。反對通知書須不遲於今年10月11日送達運輸及物流局局長。