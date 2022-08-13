東方民調：假難民毀治安司法不公禍港　早走早着舉家移民成常態

本港經歷移民潮，學界面對學生及教師流失，各行業同樣鬧人才荒。有小學校長稱，不少學生學期中已舉家移民，料暑假為高峰期，相信學生流失未見頂；學者亦分析指，學生流失意味不少人舉家離港，部分是勞動人口，預視老人撫養比率持續惡化。事實上，移民人士當中有不少是高學歷的人士，而醫護界、社福界、教育界、銀行業以至資訊科技界等都嚴重缺人。

教育局最新統計顯示，截至去年9月，一年內中小學流失逾2.5萬名學生；教師流失亦嚴重，在2021/22學年公營及直資學校的流失率創5年新高，分別達7.5%及8.4%，當中不少與移民有關，移民顧問透露，不少學生留學最終目標是想取得當地永久居留權。綜合各方分析，港人移民的原因包括社會政治形勢改變、教育不濟、治安不靖、假難民禍港、司法不公、抗疫不力、疫下醫療衞生、營商環境惡劣、競爭力下降、青年無向上流機會、樓價貴、居住環境差、恐懼心態等，都是令港人心淡的社會問題，港府卻一直避談移民情況。

有學者認為，近期出現的移民潮，可追溯到一直以來的高樓價及年輕人缺乏向上流機會，2019年的反對修訂《逃犯條例》風波是爆發點，從不少年輕人移民可見一斑。本港疫情反覆，在第5波新冠疫情醫療系統崩潰及長者死亡率高等，均反映政府防疫能力不足，影響管治威信，加上經濟下滑以及失業問題等，均令港人對政府信心蕩然無存。「老中青」3代也移民，明顯是社會問題仍未解決，令他們決意離開。