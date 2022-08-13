東方民調：政經亂局令人搖頭　教育不濟逼人出走

近年大量市民舉家移民或送子女到外國升學，加上通關無期跨境學生銳減，以及社會事件和新冠疫情夾擊令港人不願生育，令本港人口持續減少，揭示本港正面對人才流失及勞動人口減少等危機。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者認為，香港移民潮再現，主要原因是港人感到政治環境不穩，其次是本港教育不濟，為更好教育和前途而移民。受訪者又批評過去政府「鴕鳥政策」，不承認移民潮危機，無增強政策敏感度，對多個行業鬧人才荒束手無策。

保安局早前估算去年有14,700人領取「良民證」移民，創下22年來新高。政府統計處公布今年中期人口最新的臨時數據，截止今年年中，本港居住人口為729.16萬人，較去年同期減少1.6%。撇除持單程證的移入人口，本港居民的淨移出為11.32萬人，有移民顧問指當中不乏為了工作和讀書，而學界亦正面對學生及教師流失問題。「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問330名18歲或以上市民，結果顯示，對於不少學生及青年人移民，41%受訪者認為，揭示香港教育不濟；16%指缺乏向上流機會；11%稱產業單一化，發展空間有限。教師流失率亦嚴重，不少亦因為移民，53%歸咎校園政治化所致；21%認為要做好課程及教育改革；15%批評教育亂象叢生。

香港移民潮加劇，33%認為主要原因是本港政治環境不穩；25%認為是為子女教育和前途；18%直指無法重啟經濟，前景失信心。不少青壯及專業人士離開香港，34%受訪者憂行業鬧人才荒，青黃不接；22%擔心不利香港國際城市地位；另22%憂削弱競爭力，本港發展停滯。對於過去政府一直不承認本港再現移民潮，27%批評當局無視危機，無增強政策敏感度；17%則形容香港亂局難留人。