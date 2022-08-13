本月辦多項海陸空運動項目　親子捉緊夏天尾巴盡情「放電」　

暑假尚餘半個多月，不少家長會把握機會帶子女四處遊玩。港協暨奧委會獲康樂及文化事務署資助，於本月舉辦的第65屆體育節，提供一連串「海陸空」活動供小孩子「放電」。頭炮是今日(13)下午舉行的「維港賽艇巡遊」，逾20艘平板賽艇將列隊由灣仔出發，至尖沙咀折返。市民亦可灣仔海濱參與「1分鐘賽艇挑戰賽」和「AR及VR賽艇體驗」，在岸上也可發掘賽艇潛能。

陸上活動方面，香港汽車會協辦的「第四屆香港賽車運動節」，將於本月20及21日駛入數碼港，場內不但會展出多輛久經沙場的賽車及器材供一眾車迷打卡，並透過展板詳細介紹香港賽車運動發展，更設有「電競賽車體驗」及「電競表演賽賽事直播」，讓大家玩盡虛擬及實體賽車。

「空中」運動則有中國香港體操總會於本月28日在荷里活廣場舉行「體操同樂日」，參加者可於當日在教練指導下體驗彈網、藝術體操及健美體操。另外，幼童也有機會接觸運動，「親子運動市集」在本月13至14日，以及本20日於屯門民坊愛定商場舉辦，市集以3至12歲兒童發展及活動技能來設計一系統運動挑戰，讓兒童提升自信及成功感，培養面對新事物的勇氣。