檢疫期會否改為「0+7」　盧寵茂：需視乎數據

港府放寬海外及台灣入境人士抵港檢疫期，由7日改為「3+4」(酒店隔離連同家居醫學監察)。醫務衞生局局長盧寵茂今早(13日)在電台節目表示，縮短酒店檢疫期後，檢疫酒店供應增加，預計抵港人士會增加6至8成。而檢疫期會否改為「0+7」，他表示要視乎數據和疫情發展，強調需循序漸進。

盧指新檢疫安排整體運作順利，改為「3+4」並非放鬆防疫，只是減低成本，認為完成3天酒店檢疫人士的風險與一般市民的分別不大。有外傭僱主希望可選擇讓外傭在酒店完成7天檢疫，盧稱由於檢疫人士受法例限制出行，若醫學監察人士繼續留在酒店，安排上有困難，強調檢疫酒店安排不存在彈性。

有關疫苗通行證的顏色出錯，盧指新技術實行初期難免出現問題，已有途徑為市民解決。他續稱「黃碼」人士不可進入需查核安心出行的處所，若於食肆上班，可以繼續到上班地點，但不能以顧客身份進入食肆，強調「工作」和「顧客」兩者有不同定義。他建議黃碼員工單獨用膳，以降低傳播風險。盧提醒「黃碼」人士到訪朋友家中，也屬違反醫學監察要求。對於商界人士冀當局容許持「黃碼」人士進入展覽進地，盧回應需要考慮活動人流和數據，視乎業務是否有傳播風險，亦會因應疫情重新檢討涉及「黃碼」的處所範圍。