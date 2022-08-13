政府冀實現碳中和　有組織認為政府應減少對新能源巴士監管

香港政府冀於2050年實現碳中和，並提出不同減碳計劃。思匯政策研究所行政總監姚俊業今日(13日)指出，政府應為零碳排放專營巴士制訂有明確時間表的路線圖，並與專營巴士公司合作，加快並擴大試驗電動巴士和氫燃料巴士的計劃規模，以測試車隊的營運表現和技術可行性。

由於香港95%專營巴士都是由三軸雙層巴士組成，加上香港山多平地少，這令巴士在行駛時需要用上較多能源，而氫能巴士則是少數適合香港實際情況。姚俊業認為，現時法規和安全標準對氫能有諸多限制，令氫能巴士未能落地測試。加上疫情下專營巴士乘客量大幅下降，令巴士公司收入下降，還有國際油價上升，使營運成本大幅上升。在收入減少、成本增加的情況下，巴士難以綠色轉型。

姚俊業建議，政府與專營巴士公司合作，加快並擴大試驗電動巴士和氫能巴士的計劃規模，亦應減少相關技術開發和應用的監管限制。同時，政府可加大對公共交通工具的投資和協助公共交通營辦商尋找適切營運模式，以助出行模式的轉型，邁向零排放交通運輸。