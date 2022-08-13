政府指正密鑼緊鼓會見各界聽意見　研精簡土地發展程序

新政府上任後首份《施政報告》將在10月19日發表，而公眾諮詢已於上個月展開。當局表示，正緊鼓密鑼，透過線上線下形式，會見社會各界人士，積極聆聽他們的意見和對政府施政的期望。其中一場網上諮詢會，特首聯同官員聽取建築及工程界意見，建議精簡土地發展審批程序，增加土地發展地積比，鼓勵私營參建公營房屋，以及引進新建築技術加快建屋速度等，政府指會一一研究。

特首李家超在社交媒體專頁發文指，過去一星期，自己主持了3場網上諮詢會，就房屋、創新科技和醫療議題，向不同專家和持份者廣納意見，這些寶貴建議對訂立施政方針有莫大裨益。

另外，當局又特別提到，增加房屋供應是大眾最關心的議題之一。在一場網上諮詢會上，特首和房屋局局長及發展局局長聆聽了建築界和工程界專業人士的意見。有與會者建議政府精簡土地發展審批程序，增加土地發展的地積比，鼓勵私營企業參與公營房屋建設，引進新建築技術加快建屋速度等。這些建議當局都會一一研究，並會繼續就不同議題舉行諮詢會，繼續落區聽取意見，一同為香港開新篇。