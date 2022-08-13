中華白海豚數量稍回升　按年增至40條　仍屬歷年第3低

於本港棲息的中華白海豚數量去年度稍微上升，漁農自然護理署最新發表的海洋哺乳類動物監察報告發現，去年4月至今年3月期間，在大嶼山4個調查水域共有40條中華白海豚，包括於大嶼山西南、西、西北及東北4個水域，分別有12條、24條、4條及0條海豚，較對上一年度略升3條，但數量仍是近年第3低，亦較過去18年跌近80%。

該報告研究員於過去12個月，共進行了165次船上調查，全港10個調查區航行了超過6,500公里，觀察到有158群、達554條中華白海豚，以及73群、達158條江豚。他們於年內辨認到7條新的個別海豚，而有11條在過去經常出沒於香港水域的海豚卻不見所蹤。報告指出，中華白海豚2021年的棲身地主要集中在西大嶼山近岸及南大嶼山西端的水域。而大嶼山東北、西北及西面的中華白海豚數量，在過去近20年均各自錄得明顯下降趨勢，其中西北的中華白海豚更由2003年的84條，下降至餘下4條。而東北部更連續7年沒有中華白海豚出沒。

過去10年，海豚在北大嶼山水域的出現率大幅下降，並在近年只集中出沒於此水域的西端，而且因為大型填海及近岸發展工程相繼推行，出現率並未有任何回復的跡象。世界自然基金會(WWF)表示，報告顯示大嶼山西面及南面的生態重要性以及保育該處水域的迫切性，建議政府盡快設立海豚保育管理區，擴大大嶼山西南海岸公園的範圍，以保護大澳和籮箕灣水域，以及西南大嶼天然綿長的海岸線；亦建議政府設立緩衝區，連接沙洲及龍鼓洲海岸公園、大嶼山西南海岸公園、南大嶼海岸公園以及索罟群島及長洲附近水域，維持鯨豚生境的完整性和連接性。