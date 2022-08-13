今增5308確診　包括160宗輸入個案

第5波疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(13日)新增5,308宗確診，包括160宗輸入個案，是繼本月4日後，確診數再度突破5,000宗大關。醫管局新增3宗死亡個案，第五波死亡累計9,349人。另新增2間安老院舍及1間殘疾院舍出現確診個案。

輸入個案中，26宗在機場找到，95宗是7日內於檢疫設施中發現，另有39宗於檢疫後發現。變異病毒方面，疑BA.4或BA.5的個案再有上升，初步數字是18.9%；BA.2.12.1則8.1%。

醫管局方面，今日有53名員工確診，另有24名員工出院返回崗位。目前有1,604名新冠肺炎確診病人留醫，當中220人是新增確診個案。新增8名病人危殆及8人嚴重，現時累計有32名危殆及25名嚴重病人留醫，其中11名危殆病人在深切治療部。當局表示，隨着個案增加，會視乎疫情動員病床及人手，另已實行病床實名制。局方暫時亦未有特別科目或大範圍需要調整，惟未來如個案繼續上升，部分非緊急手術或檢查或會有所調整。