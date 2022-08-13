黎智英助理Mark Simon　入禀台地檢署　控葉一堅違法售《台蘋》

「壹身蟻」的壹傳媒台灣分公司法人代表葉一堅今年6月曾宣布，旗下台灣《蘋果新聞網》由港商黃浩與17Live始創人潘杰賢收購。惟壹傳媒黎智英的助理Mark Simon亦代表主要股東，遞狀告發葉一堅、台灣《蘋果新聞網》執行長吳玉愛與財務長諶讚鑫，涉嫌違法出售台蘋給黃浩、潘杰賢，5人已侵害香港壹傳媒公司及股東權利，涉嫌背信罪，最高可判囚5年。台灣士林地檢署周六(13日)向東網記者表示，此案已交由重金專組檢察官胡原碩全力偵辦。

Mark Simon在告發狀指出，針對台蘋出售一事，香港壹傳媒的股東們事前從未被告知、也從未授權任何人出售《蘋果日報》台灣分公司資產，「我長期擔任相關公司董事，代表持有香港壹傳媒相關公司相當比例股權的股東，為維護壹傳媒公司及其他股東權益，所以出面向士林地檢署提起告發」。

告發狀中質疑，葉一堅等人出售台蘋分公司資產的行為，根本未經過總公司同意，也從未通知總公司，他們在台蘋均屬高階主管，卻疑似私自與黃浩、潘杰賢商議出售台蘋資產，疑拿出售資產作為交換條件，接受新買家安排換取新公司職位及榮譽頭銜等利益。Mark Simon認為，上述涉案人員的行為已涉嫌觸犯背信罪和《洗錢防制法》等罪嫌。