兩女接獲內地公安來電　提供個資後疑墮騙局　司警接手調查

澳門司警今日(13日)表示，近日接獲兩名當地女子求助，個案均涉及接獲疑冒充內地執法人員的詐騙電話，兩名事主針分別報稱暫未知有否損失及沒有金錢損失，但因騙徒取得其個人身份資料等，該報案追究及求助。

兩宗個案同樣發生於本月9日，其中一名事主下午接獲一名操普通話的男子來電，後者自稱是反詐騙中心的公安，並將電話轉駁至廣州刑偵大隊公安接聽，稱事主購買的內地電話卡涉及發布虛假疫情訊息及非法籌集資金，遂要求她到一網址填寫個人身份和銀行帳戶資料，及後又要求她將手提電話上的銀行軟件刪除。惟至傍晚6時，事主再下載相關銀行軟件，發現已無法正常登入。至本周三(10日)晚7時，事主告知家人後懷疑受騙，遂報案追究，而帳戶內的9,928澳門元存款，因未能查帳目前暫未知有否損失。

另一案事主亦在同日早上接獲自稱是微信安全中心的職員來電，後者稱事主在內地用回鄉證登記一電話號碼，但該號碼涉及發放騷擾訊息，事主否認後電話轉駁至上海市公安，並應對方要求下載一通訊軟件做筆錄，期間提供基本資料、家庭狀況及其相片等，兩人結束通話。不久，事主收到一張公安受理案件的回執，文件上有事主的個人身份資料，事主其後懷疑自己受騙，同晚亦決定報案追究。