市民掃安心未能入食肆等場所　港府促負責人更新掃描器版本

政府新推出的「紅黃碼」措施已於近日實施，惟首幾日已傳出故障，有市民因「疫苗通行證」未能轉回「藍碼」而不能到訪食肆等相關場所。當局今日(13日)提醒須使用「驗證二維碼掃描器」的場所負責人或管理人，必須使用已更新版本的掃描器，並安排網絡連線，確保可準確查核顧客/訪客的「疫苗通行證」，以配合政府新加入的「紅黃碼」安排。

發言人表示，就個別人士未能成功獲取「紅碼」，當中可能涉及不同原因，例如相關人士是在「紅碼」推出前，即本月9日前已確診、其「安心出行」程式未更新、核酸檢測或申報快測結果等使用了不同的身份證明文件及號碼等。而部分場所亦因仍使用舊版的「驗證二維碼掃描器」，導致個別市民未能順利使用「疫苗通行證」進入該場所。

當局又提醒，經檢測證實確診的人士，呈報結果後系統會按紀錄將其「疫苗通行證」二維碼轉為「紅碼」。按現時隔離令的要求，已接種至少兩劑新冠疫苗的確診人士，如連續兩天快速測試呈無感染結果，可以最早在第7天完成隔離。相關人士只要透過系統自我申報，系統便會將其「紅碼」轉為「藍碼」。至於未接種或只接種1劑疫苗的人士，他們需在隔離地點完成14天的隔離期，其後「紅碼」將自動回復為「藍碼」。