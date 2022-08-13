教師「夢想」破格教學　桌遊及音樂教數　遠足培養學生價值觀

「第四屆教師夢想計劃」今日(13日)宣布，8名教師獲撥款贊助，以拓展各自的夢想項目，其中2名數學老師分別將數學融入桌遊和音樂，希望以非傳統教學方式，讓學生更加喜愛數學；亦有老師希望透過不同遠足路線，教導學生自然和歷史知識，並培養堅毅和責任感等價值觀。

徐銘恩是其中1名獲資助的老師，他任教中學數學科，表示過往的數學教育都是「同學生講做多幾題就識」，但如今的學生多了娛樂手段，令他思考會否也可以透過娛樂手段讓學生喜愛數學。他笑指數學卡牌配對遊戲是常見的嘗試，但學生根本不認為這算是遊戲，使他反思如何化解遊戲與學習之間的對立。他參考台灣學校的遊戲化學習，聯同8名數學老師及1名桌遊設計者，設計出一款數學棋盤遊戲，並以參加遊戲化學習相關的比賽作為開發團隊的目標，期望能將遊戲化學習與教學更好的結合，並推廣到更多學校。另一位獲資助的老師黃諾雯，在小學任教數學和音樂科，她發現許多學生學習數學時缺乏自信，亦有恐懼學習數學、「死記硬背」數學知識的情況，令她反思如何幫助學生學習數學時更開心和得心應手。她指自己曾創作面積相關的兒歌，得到補習班學生不錯的反饋，未來計劃創作一系列的數學兒歌，結合動畫和歌聲，幫助廣大兒童學習數學。

其他獲獎教師的計劃包括出版、音樂、遠足、壁畫等範疇。其中吳金曉老師計劃在學校成立山野學習小組，每個月帶領學生到1至2條遠足路線，帶學生學習不同歷史文化和科學知識，過程中培養學生堅毅、責任感、同理心等價值觀，最後將旅程經歷集結成書出版。他認為要靠戶外實踐來培養學生正確的價值觀，例如其中一條路線曝罟灣，以「尋找失落的漁村」為主題，學生可在現場學習古人智慧和堤圍的知識，並從過程中學習堅毅、國民身份認同和勤勞的精神。