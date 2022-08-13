地盤工中暑不治　勞工處證死因涉工傷　僱主拒責4年無賠

本港酷熱天氣持續，近月有不少工作期間猝死的意外，大部分懷疑因與中暑有關，惟政府現時一直未有把「中暑死亡後可獲工傷事故賠償」納入法例。有工會引述1宗於4年前發生的個案，有工友於地盤工作期間因中暑而暈倒不治，其後死亡報告亦告中死因與中暑的併發病有關，勞工處確認死因後並稱能以工傷途徑向僱主追討責任。惟個案至今已拖足4年，僱主仍堅持不肯承認工傷責任，死者家屬索賠方面亦未能取得實質進展。工會促請當局盡快完善暑熱工作法例，保障工友權益，避免相關個案只有增無減。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，其工會早於2018年6月底接獲1宗個案轉介，1名建築工人在東涌地盤工作期間暈倒，醫生初步診斷為中暑，更形容事主「內臟恍如被焗熟」，搶救3日後證實不治，遺下妻子及兩名只有1歲及2歲的兒子。家屬隨後於2019年申請法援，決定向僱主展開法律訴訟，望爭取應有賠償，惟即使死亡報告經已羅列事主死因是由橫紋股溶解症、急性腎及肝衰竭、肺泡性出血等與中暑引發的併發症狀所導致，加上勞工處亦同時確認死因與工傷有關，然而僱主仍堅拒承認兩者有關連，事件發生至今已4年，惟仍毫無實則進展。

蕭倩文慨嘆，過去有工友中暑或過勞死亡，但通常難以證明與酷熱天氣有關，工友家屬最終無法得到賠償，惟是次該名工友的死因經已由死亡證明清晰列明，但僱主「仍有空位」堅持不承認當中責任，坦言「這是個令人感到憤怒及氣餒的地方!」，但同時亦並無他法，只能繼續透過法律程序追討應有賠償。她認為政府應該修改《僱員補償條例》，加強保證戶外工作的工友；又建議當局可下放裁判權予勞工處，當有實則的證據下可自行審訊處理，從而減輕不必要的法律程序、法庭審訊時間等，更可減輕家屬的漫長等待。