政Whats噏：學生人數萎縮　鄧飛倡DSE課程國際化

香港人口流失、適齡學童持續下降，對教育界嘅衝擊不容低估。本身係中學校長嘅選委界議員鄧飛，指同某個學制相關嘅考試，其要求係會隨住應考人數增加而不斷提升；反之，要求可能會下降。對比內地嘅高考、英聯邦嘅A Level(英國高考課程)或IB(國際文憑大學預科課程)，本地高中學制DSE(香港中學文憑試)嘅考生人數不但少好多，仲係逐年萎縮。雖然前景難言樂觀，但佢認為DSE可以做到國際化，以振興香港教育。

睇返10年前嘅DSE，考生人數逾7萬，今日又有幾多呢？鄧飛日前出席一網台節目，指出內地嘅高考，應考人數逾一千萬；英國本土加海外應考A Level就有120萬人；至於IB係世界性，考生人數之多就更加不得了喇！至於香港嘅DSE課程，考生今年有4萬幾，估計明年可能得返3萬幾。佢語帶悲觀咁話，人數有可能一路咁跌落去，擔心DSE課程得好少人應考嘅時候，就算考到「5星星」，其「含金量」亦可能唔及得其他課程所考獲嘅「A」。況且考生下降，本地學生人數亦一路咁減少，香港課程嘅可信性或會下滑，甚至有「崩盤」嘅危機。佢強調一個教育體制，教師嘅培訓固然重要，但如果無「量」，亦唔會有「質」，當學生人數有減無增，難免縮班殺校，大批教師失去飯碗，自然亦無人願意投身一個萎縮嘅行業，以致陷入惡性循環，叻嘅人唔會去教書，而現職教師見「唔對路」，亦會提早退休走人。

早前曾建議引入境外學生嘅鄧飛，認為香港嘅DSE課程應該要國際化，甚至推出海外，業界要諗下如何吸引內地或東南亞學生嚟讀香港嘅DSE課程。之不過，國際學校較受本地家長青睞嘅現象，鄧飛坦承係反映香港自身嘅DSE課程其實唔係咁受歡迎，所以家長咪「跳船」囉。但佢又話，鑑於第一屆DSE考試距今有10年，係時候作出檢討，並藉此機會邀請多啲家長、專業人士、或內地同國際嘅知名教育專家，一齊去諗下，如何令DSE既適合香港學生嘅學習特點，同時又可達到國際化嘅目標，並依呢個方向去改善課程。

儘管DSE課程未必盡如人意，但鄧飛話佢所服務嘅教育機構，旗下某學校曾有3位俄羅斯姐妹報讀；亦曾經有美國媽咪，打算為囝囝申請入學。雖然外國人讀本地DSE課程，背後可以有好多原因，但不能排除佢哋係對香港嘅教育有信心，所以大家不宜妄自菲薄，真係有外國人讀本地DSE課程㗎。提到DSE國際化，鄧飛認為如何對外推廣都好重要，反正香港政府有咁多長駐海外同內地嘅經貿辦事處，大可以幫下手，對外推廣一下香港教育。