65廈納強檢　將軍澳8屋苑上榜　涉東港城及清水灣半島

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案而被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於青衣長康邨重開流動採樣站，位於葵涌安蔭邨的流動採樣站則會延長服務日期至後日。

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔運頭塘邨運臨樓

2.觀塘安達邨禮達樓

3.葵涌安蔭邨澤蔭樓

4.將軍澳健明邨明日樓

5.牛頭角彩德邨彩義樓

6.鑽石山鳳德邨碧鳳樓

7.鑽石山宏景花園4座

8.觀塘安達邨賢達樓

9.將軍澳日出康城晉海2B座

10.柴灣富景花園3座

11.東涌迎東邨迎趣樓

12.大埔嵐山5座

13.大埔太和邨翠和樓

14.粉嶺綠悠軒4座

15.將軍澳寶盈花園3座

16.沙田碩門邨健碩樓

17.元朗朗善邨善愛樓

18.將軍澳都會駅城中駅9座

19.天水圍天頌苑頌月閣

20.觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

21.馬鞍山錦豐苑錦荷閣

22.大圍顯徑邨顯富樓

23.油塘油麗邨卓麗樓

24.粉嶺牽晴間5座

25.天水圍天耀二邨耀泰樓

26.黃大仙沙田㘭邨和田樓

27.將軍澳東港城8座

28.旺角海富苑海嵐閣

29.觀塘凱滙3座

30.藍田康雅苑桃雅閣

31.柴灣富怡花園2座

32.大角咀港灣豪庭8座

33.九龍灣麗晶花園1座

34.鰂魚涌太古城金山閣

35.天水圍天富苑俊富閣

36.牛頭角彩盈邨盈順樓

37.粉嶺華明邨禮明樓

38.北角金龍大廈B座

39.大圍恒峰花園2座

40.大角咀帝柏海灣5座

41.藍田安田邨安麗樓

42.將軍澳翠林邨輝林樓

43.天水圍天恩邨恩福樓

44.東涌富東邨東馬樓

45.天水圍天盛苑盛昭閣

46.慈雲山慈樂邨樂祥樓

47.石硤尾石硤尾邨美亮樓

48.屯門欣田邨逸田樓

49.牛頭角牛頭角上邨常逸樓

50.天水圍天恒邨恒卓樓

51.將軍澳清水灣半島6座

52.青衣長康邨康榮樓

53.馬鞍山富安花園8座

54.馬鞍山恆安邨恆海樓

55.屯門友愛邨愛禮樓

56.青衣灝景灣9座

57.天水圍天富苑朗富閣

58.長沙灣碧海藍天6座

59.大埔富雅花園3座

60.大埔雲滙7座

61.上水祥龍圍邨呈祥樓

62.長沙灣海麗邨海禧樓

63.青衣藍澄灣2座

64.觀塘鯉安苑鯉欣閣

65.將軍澳康盛花園3座