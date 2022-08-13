三父女盡顯體適能　狂奔一條街追巴士　「神燈精靈」助截車

為咗追巴士，你可以去到幾盡？有車主今日(13日)在社交平台分享其所見所聞，駕車期間見到一名父親與兩女兒追巴士，惟跑到車站時巴士亦起步出發。未料，父親不肯放棄並帶同小朋友飛奔至下一站上車。眼見3人未能及時趕至，車主亦立即停車並上前告知巴士司機，後者才稍息等待3父女到場。不少網民睇完片段後，均為車主作為留言讚好，大讚：「香港人好有人情味」。有網民更錯重點，留意到拍片車主正播放迪士尼動畫《阿拉丁》的主題曲「A Whole New World」，車主猶如化身神燈精靈，幫助3父女截巴士。

事發於今日早上6時許，地點位於太古城中心附近，該名身穿黑衣的父親拖着女兒朝巴士站方向跑去，正當以為3人能趕上之際，巴士亦啟動引擎駛離車站，不過父親未見氣餒，立即拔腿再跑欲衝去下一站上車。身穿藍色上衣的車CAM車主亦驚嘆道，「居然唔放棄跑去第二個站」，見狀亦出一分力，在巴士停車後立即駛至其後方，並落車告知巴士司機有人正在後方追趕，而3父女隨後亦順利趕至，「唔想佢哋失望多次，略盡綿力同巴士司機打個招呼等等。」根據車主上傳的影片長度，相信兩位小妹妹跑了至少1分40秒。

網民見到有關影片後，均紛紛留言讚揚車主，「佢哋唔放棄好犀利，仲要有兩個小朋友，加上你嘅幫助感受到香港人好有人情味」、「樓主觀察力勁」、「呢個post(貼文)真係正能量，要俾樓主一個讚」。車主最後亦表示，自己只是因兩位小妹妹的努力而受感動，遂決定出手相助。不過追還追，大家記得要注意安全，要時刻注意路面來車，否則有機會引致交通意外，最緊要安全至上啊！