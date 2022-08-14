大角咀男嬰慘遭殺害　父母返現場夜祭愛兒

大角咀昨(13日)凌晨揭發的謀殺案，案中一名3個月大男嬰疑遭虐待，致其額頭及手腳多處受傷，送院搶救無效宣告死亡，警方調查後拘捕一對涉案夫婦，旺角警區重案組正跟進案件。據悉，案中慘死的男嬰姓鄭，其親生父母於昨日晚上偕友人返回案發現場、即大角咀富貴大廈西座對開地下路祭，期間夫婦2人疑難忍傷心，一度相擁痛哭。

另據了解，案中男嬰5月出生，其父母因早前未有工作，可如常照顧兒子，及至本月初，2人均找到工作，無暇照顧兒子，遂將愛兒交給相識多年的涉案被捕女子代為照顧，並每月給她1,000港元費用作為酬勞。

案發於昨日凌晨1時54分，一名姓葉(35歲)男住戶報案，指一名3個月大男嬰在單位內陷入昏迷。救護員接報趕至，將男嬰送往廣華醫院搶救，惜延至凌晨3時08分證實死亡。法醫經初步檢視，發現男嬰右額近眼角位置有4處約1厘米瘀傷，左前臂、左小腿、右大腿及腳背，則有多處約1至8厘米不等的灼傷，相信傷勢為最近造成，認為情況可疑，遂轉交警方跟進。旺角警區重案組隨即接手案件，探員及後返回上址單位搜證，並檢走一批照顧嬰兒用具、死者的衣物、食物及單位內一批發熱家居用品調查，並以涉嫌「謀殺」拘捕葉男及其姓林(24歲)妻子。