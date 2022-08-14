突然下雨或因「積雨雲」　遠看似巨塔　形成與對流有關

近日天氣陰晴不定，市民打算外出時或突然有驟雨，被迫取消戶外活動。天文台於「氣象冷知識」指出，大雨、雷暴這些惡劣天氣，與積雨雲息息相關，而高空擾動是其中一個有利積雨雲形成的因素。積雨雲外形獨特，遠看仿似巨塔，雲頂有時像打鐵用的鐵砧，雲底離地面最低只有數十米，但一直延伸至雲頂高度可達1萬米以上，雲層厚令光線難以穿過，故積雨雲的雲底通常較暗。積雨雲有時會伴隨惡劣天氣出現，例如大驟雨、雷暴、冰雹等。

天文台說，積雨雲形成是與對流有關，當地面受熱升溫，熱空氣上升會冷卻，令空氣內的水氣凝結成雲，而若大氣不穩，這些小型積雲可進一步向上發展，形成塔狀積雲，以至積雨雲。天文台續指，積雨雲間中可發展到大氣層的對流層頂部，但由於雲難以進入對上的平流層，便會水平散開成砧狀雲，看起來就像鐵砧。除此之外，低壓槽、冷鋒、高空擾動等天氣系統亦有利積雨雲形成。

積雨雲時常形成，但市民難以察覺，天文台解釋，市區被高樓大廈遮擋，未必能看到積雨雲的完整形態，大眾或只能透過相片了解情況，但當市民聽到雷聲，即使看不到雲的形狀，也可以知道積雨雲在附近。