團體鼓勵青年抱堅毅精神　27學生獲嘉許「毅恆之星」

招商局慈善基金會及學友社於2021年推出首屆「毅恆之星夥伴計劃」，以嘉許能夠堅毅面對成長中各種挑戰、積極求進的青少年，並支持他們構築未來。首屆計劃收到近150份推薦報名，其中27位大、中、小學生脫穎而出，成為首屆「毅恆之星」，昨日(12日)獲嘉許其持續實踐及推廣「堅持不拔、勵志前行」的精神。

其中一名初級組得獎者林睿聽，自幼是一名嚴重濕疹患者，對繪畫情有獨鍾，她結合興趣和經歷，透過計劃親筆繪出《「逆」地而處》火柴人漫畫集，贈送給100名在香港兒童醫院長期住院的小童，為他們注入自強不息的正能量去對抗病魔。而自小面對長期病患與家庭破碎的中級組楊凱曦，去年更被診斷患上大腦白質病，但他仍熱衷於唱歌及舞台表演，在計劃中創作出第一首歌曲及MV，期望透過音樂與表演去傳達喜樂和愛的訊息。高級組的劉宥成自幼努力克服專注力不足及過度活躍症(ADHD)，治療期間同時面對父母離異，經歷精神壓力的挑戰，但亦煉就出他希望幫助社會弱勢及貧困群體的志向。是次計劃中，他與社企合辦派贈飯盒、分享會以及工作坊，親身接觸服務群體，並藉此了解社企的運作模式及意義，擴闊他對社會服務形式的認知。

身兼立法會議員及教育局值觀教育常務委員會主席的學友社主席李浩然指，計劃嘉許擁有堅毅特質的青少年，聯合社會上的資源、人脈去幫助他們作出發展規劃及提升，並透過他們自身故事展現堅毅的力量，影響更多青少年以至整個社會。他續指，計劃中強調的堅毅、關愛、承擔等，正正是現時價值觀教育的重要元素，切合學生需要。