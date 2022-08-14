東方日報A1：代人湊仔施酷刑　夫婦涉冷血殺嬰

財困母親「所託非人」，3個月大愛兒疑遭虐待致死！疑因經濟拮据陷困的母親，上月杪暫把3個月大幼子「託孤」予多年好友的家庭照顧，原以為可解燃眉之急，詎料卻錯把愛兒送入虎穴。昨日凌晨時分，男嬰在託養單位內暈倒昏迷，儘管即時送院搶救，惜最後回天乏術，由於男嬰身體遍布可疑的瘀傷及灼傷，法醫察覺事有蹊蹺，即時通知警方跟進。重案組探員趕至託養單位搜證，經初步調查後，以涉嫌謀殺拘捕受託照顧男嬰的夫婦，同時檢走可能造成傷勢的電器等證物。警方不排除男嬰生前慘遭虐待折磨，正循多方面深入追查及重組案情，設法查清犯案者及行兇動機。

昨日凌晨約2時，警方接獲大角咀博文街21號富貴大廈西座一名姓葉（35歲）男住戶報案，指單位內一名3個月大的男嬰陷入昏迷。救護員迅速趕至，赫見男嬰倒臥床上，身上有多處受傷，立刻把他急送往廣華醫院搶救，惜其情況急轉直下，延至凌晨3時08分證實不治。

法醫初步檢視後，發現男嬰的右額近眼角位置，有4處約1厘米的瘀傷，而在左前臂、左小腿、右大腿及右腳背，均有多處約1至8厘米不等的灼傷，而灼傷處均冒出水泡，雖然暫未確定成因，但估計並非煙蒂造成，有機會是熱水或發熱電器所致。由於傷勢均為新創，情況甚為可疑，遂即時轉交警方跟進。

旺角警區重案組接手跟進，得悉事發時僅得葉男及其姓林（24歲）妻子身處單位，經初步調查後，隨即以涉嫌謀殺拘捕二人，把他們押返警署扣留調查。探員同時在涉案單位內，檢走死者的衣物、食物、一批照顧嬰兒的用具及發熱家居用品等。

警方正循虐待及疏忽照顧等方向展開追查，並嘗試從被捕夫婦的精神紀錄和事發時的精神狀況入手，以了解男嬰受傷經過和傷勢是否疑犯造成及其背後動機等，稍後會安排替男嬰進行驗屍以確定其死因。

據了解，男疑犯從事物流業，林婦則報稱無業，他們遷入涉案單位近兩年，膝下有一名約9個月大的男嬰，一家三口擠住面積約150呎的蝸居，單位環境頗為凌亂，但疑犯夫婦的男嬰未見有處理不善或受傷，相信一直獲父母妥善照顧。

至於死者的生母與林婦是朋友關係，彼此相識數年，惟前者早前疑因經濟陷困，在上月杪把出生不久的愛兒交託予後者照顧，詎料遇人不淑。有街坊透露，涉事單位平日有3至4名年輕人出入，涉案單位間中傳來嬰兒哭喊聲，而女戶主前日曾推着嬰兒車返家，惟未知是否慘死男嬰。

社會福利署回應傳媒查詢表示，案中受害男嬰的家庭並非社署跟進個案，但兩名被捕人士家庭則屬非政府機構營運的綜合家庭服務中心跟進個案。

至於被捕者兒子，署方會繼續聯絡服務中心，為涉事家庭提供適切援助。

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