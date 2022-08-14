退役「烏蠅頭」列車擬放海濱　鐵路迷憂風吹雨打加速報廢

港府打算於灣仔海濱長廊近銅鑼灣位置，放置俗稱「烏蠅頭」的已退役港鐵東鐵綫12卡列車的車卡，並改裝成休憩空間。惟該計劃引起鐵路迷關注，擔心車卡置於海邊，難以抵受海風長時間吹拂，容易受侵蝕；又指本港有鐵路博物館，但不同舊列車放於不同地方「碎片式」展示，難以全面反映本港鐵路發展史，促當局於新發展區覓地興建交通博物館。

由鐵路愛好者組成的社交平台專頁「Riders」近日撰文指，相關退役列車行駛多年，相信由鐵或金屬砌成的車卡已受到大量金屬勞損，當車卡放於維港海濱雖能豐富該帶景色，但車廂將要面對風吹雨打，以及颱風期間的風暴潮威脅，而海風中的水分將持續侵蝕車輛，擔心它在海濱失去專人管理下，兩卡列車或需更多維修保養與結構檢查，若無法再進行修補工作，車輛或需直接「報廢」。專頁又指，將「烏蠅頭」與其他退役鐵路車輛，例如柴油機車、俗稱「黃頭」的東鐵綫首代電氣化列車，分散於不同地方展示，會令鐵路歷史展品碎片化，不利傳承鐵路發展史，以及難以凸顯展品的連貫性。

本港現時於大埔墟市中心設有由康樂及文化事務署管理的鐵路博物館，面積6,500平方米，館內展出數輛歷史車卡、工程車。專頁認為港府可與鐵路公司商討，合作於啟德、東涌東等新發展區覓地，興建一個與時並進的交通博物館，解決大埔墟鐵路博物館內車坑上的展品飽和、未得妥善保養等問題，亦以便添加更多、更多元的館藏，訴説百年香港交通史。 發展局回覆指，在海濱場地展示大型裝置，過往亦有先例，例如鰂魚涌公園的葛量洪號滅火輪。當局與港鐵商討有關建議時，會處理展示列車所涉及的保養事宜，而展示列車的目的在於配合附近「水上運動及康樂主題區」的活動，營造不一樣的「海濱共享空間」。康文署回覆指，會就該列車的保養和管理方法向發展局和港鐵提供意見。但由於鐵路博物館空間所限，未能容納更多大型列車展品，會透過更新展品及內容，介紹鐵路的歷史及發展。