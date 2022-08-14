良才里公園建硬地球場等　屯門第6區工程料年內動工

香港被稱為「石屎森林」，為美化城市需建更多休憩和綠化空間。早於2017年《施政報告》中，政府已將「屯門第6區休憩用地公園建造工程」項目納入「體育及康樂設施5年計劃」，事隔5年，康樂及文化事務署的文件披露，上述計劃將於本年內動工，料可提供1個多用途硬地球場及戶外健身設施等，施工期約為2年。

「屯門第6區休憩用地」位於屯門第6區良才里，毗鄰大興邨，面積約為0.6公頃。政府早於2017年《施政報告》將「屯門第6區休憩用地公園建造工程」項目納入「體育及康樂設施5年計劃」，該計劃撥款約200億港元，展開共26個項目，以增加和改善康體設施，回應市民需求和推動更多市民參與運動。而在26個項目中，屯門第6區休憩用地公園於去年8月獲立法會批准撥款，5年計劃的期限即將屆滿，工程終於今年內開展。

康文署表示，由於5人足球及手球活動近年在屯門區日趨普及，健身設施亦廣受居民歡迎，故建議將擬建的7人球場改為多用途硬地球場，並在合適地方位置加設健身設施。現時工程主要設施除多用途硬地球場外，亦會設有園景及座椅設施、更衣及淋浴設施等。