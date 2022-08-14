青年欠上流機會　近7成人認為出身決定未來

社會欠缺向上流動空間，相信是不少青年人的心聲。有組織早前於七月以電話隨機抽樣訪問過千名18歲以上市民，了解他們對香港社會現時向上流動機會及個人社會流動經驗的看法，於今日（14日）發布調查結果。其中50.7%受訪市民認為社會經濟發展無法令所有市民受惠，又有69.3%人認為家庭背景及個人社會地位主宰上流機會。

團體「青年新世界」訪問了1,135名18歲以上香港市民，調查顯示，受訪市民就「透過辛勤工作可以改變自己和家人的生活」的意見不一。只有44%受訪者認同香港現時社會「只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，而有45.3%受訪者傾向不認同，當中有17.6%表示「非常唔認同」。其中，出生地的差異亦影響對此的看法，內地出生的受訪者（56.1%）較認同辛勤工作可以改善生活，相反香港出生受訪者的認同比率只有38.5%。

就以上調查，該團體建議政府應該調整與市場關係，「拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進」，讓社會發展成果更多、更公平地惠及全體市民，另外，應增加特定行業持續進修資助額，以鼓勵青年考取適切時代發展的專業資格，以及訂立有薪培訓假期，鼓勵員工參加專業資格相關的培訓。