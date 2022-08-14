大角咀殺嬰案　被捕夫婦近月感情生變　曾吵大鑊男方動粗

大角咀昨日(13日)凌晨揭發的謀殺案，案中一名3個月大男嬰疑遭虐待致死，警方其後拘捕一對代為照顧的夫婦。據悉，被捕女子姓林(24歲)與姓葉(35歲)丈夫，與男嬰的生母為朋友關係，彼此相識數年。惟生母與丈夫早前疑因經濟陷困，在上月才把出生不久的愛兒交託予林婦照顧，每月支付1000港元報酬，詎料遭遇不測。

據悉，女疑犯近日與丈夫疑因煮飯問題爭吵，她在案發前於Facebook留言：「唔該以後唔好指(旨)意我煮飯，1個湊2個落住大雨好x好挽(玩)？定1個湊4個煮3餸1湯好好挽(玩)？」約1小時後，其丈夫報案指案中的3個月大男嬰在家中昏迷，由救護車送院後不治，警方調查揭發男嬰身上遍體鱗傷，將案件改列謀殺。

女疑犯原本與丈夫十分恩愛，二人不時在Facebook上載合照。在2021年10月， 二人幼子出世，葉十分照顧妻兒，林婦當時留言指感到十分幸福。惟近月夫婦感情生異，其中男方不時對妻兒動粗。她在今年2月在Facebook留言：「無論再講乜野(嘢)，已經唔會再變 唔係每件錯事講句對唔住就有用，兩個仔都係我身上掉下嘅一塊肉，你可以唔要我地(哋)，但唔該唔好虐待，我地(哋)都係人自然會有人憐愛」。