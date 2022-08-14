持「黃碼」人士不屬檢疫　孫玉菡：僱主可讓上班　否則需支薪

政府放寬入境人士「3+4」安排，並實施紅黃碼制度，勞工及福利局局長孫玉菡今日(14日)在電視節目表示，「黃碼」人士具備上班條件，僱主應該要讓他們工作，不可扣除有薪假，甚至是病假；他又透露未來如何增加安老院舍宿位及人手。

孫解釋，持有黃碼人士在居家期間，其實不屬於檢疫，僱主可讓他們上班，因為他已經具備上班的條件。被問到如僱主說得很具體，認為持「黃碼」的僱員有很多地方不能進入，未能履行工作崗位上的需要，所以不准上班的情況時，他稱，如僱主的各種原因，覺得員工暫時不適宜上班的話，僱主亦要支付員工薪金。

對於安老院舍的質素及輪候時間，他指出，部分提早輪候，但並非即時需要宿位的長者，政府都會提供很多方便給他們，如社區照顧券；至於放寬院舍24米高度限制，藉此加大供應，他指可認真探討，既可符合防火安全，亦可在同一塊地增加宿位。院舍人手長期面對不足，在第5波疫情期間，一度有由內地從業員到港協助，近乎直接輸入外勞，他會檢視相關數據再作檢討，現時仍有時間，強調仍是本地就業優先，若之後人手仍緊絀就要考慮其他辦法。