物管支援計劃存漏洞　部分清潔工保安員申請無門

政府早前在第六輪防疫抗疫基金下，設立「物管支援計劃」為前線清潔工及保安員於2月至6月，提供每個月2,000港元的津貼，但計劃存在漏洞，令到部分清潔工和保安員至今仍沒有渠道申請。有工會今日(14日)集合一眾於不同場所工作的清潔和保安員工，向政府反映一眾工友的苦況，更促請政府修訂津貼申請方式，及設立上訴機制。

清潔工人職工會和香港婦女勞工協會表示，收到約300宗來自清潔工和保安員就基金申請的求助，現時計劃的漏洞一直未被正視，形容漏洞變成了「黑洞」。工會指出有7大類情況，令提供清潔或保安服務的前線員工無法申請津貼。申請無門的工友主要是在銀行、寫字樓或物流倉工作，而基金規定需由物業管理公司作出申請，惟部分物管公司不願意協助工友申請津貼，又有些工友的職銜不是「清潔工」，而稱為庶務員、助理員等，但實際9成工作時間離不開清潔，奈何因職位名稱不是「清潔」便無處申訴。亦有工友在離職後，不獲領取在職時的津貼。

工會就上述情況提出共兩項要求，包括基金計劃應容許清潔工及保安可以自行申請抗疫基金；以類似三無大廈的形式，由僱主簽署申請。另外，政府應設立上訴機制，讓符合資格的工人如果沒有合適途徑申請，可以作出上訴。