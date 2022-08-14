棲身工廈實屬無奈　社協促政府暫緩清拆令　協助居民遷出

香港房屋問題嚴重，不少基層人士申請公屋等待多年無果，有組織今日(14日)公布對工廠大廈和天台屋住戶的調查結果，其租戶收入較私樓劏房租戶為低3成，工廈租金亦低私樓劏房4成，未能排到公屋又不能負擔私樓劏房的基層人士只能無奈選擇棲身工廈。有受訪者排公屋10年無果，亦有人因住屋狹窄被迫與家人分離，更有人因工廈安全憂患而生命受到威脅，但由於入不敷支，無奈只能接受現實。

香港社區組織協會(社協)今日公布對工廠大廈和天台屋住戶的調查報告，期間，有多名受訪者分享。1位月入約1萬多的自僱人士胡先生表示，自己在5年前住入工廠大廈，一家4口居住，以前每朝都要帶2位女兒上學，形容每次都要「好似偷嘢咁走出工廠大廈」。為了不影響小朋友心智，並提供更多空間給兩位女兒，無奈之下3母女只能選擇另外租劏房居住。他又指，住在工廈「只有不便，沒有方便」，每天出入大廈都「唔知由邊個出口行出去先抬得起頭」，認為政府能容許食肆和派對房搬上工廠大廈營業，但卻不容許市民居住非常不合理，對此表示十分憤怒。另1位從事食品加工的單身人士麥先生表示，由於申請公屋約10年仍未有消息，只能用擺貨為藉口租住工廈單位，房間中有廁所但卻無法沖涼，需要每天去公廁或體育館沖涼，認為夏天時沖凍水涼就沒有問題，但到了冬天就需要找有暖水提供的地方沖涼。

居住在天台屋的單身人士羅小姐表示，已經等了6年公屋，早前與朋友在工廈租住床位，但卻被業主迫遷，最後只能租住天台屋。她形容，天台屋「好多垃圾，最近仲有人喺上面掉煙頭搞到火燭」，而且由於她是單身人士，就算申請公屋超過3年亦沒有得到政府的任何資助。社協建議政府進行風險評估，分階段執法及暫緩於非具高安全風險的工廈住所的清拆命令，並進行跨部門聯合行動，及早介人協助遷出，而不是將責任全數推給租戶。同時，放寬申請關愛基金搬遷津貼的申請條件及擴闊受惠對象，例如恒常化N無人士津貼及擴闊現金津貼試行計劃受惠對象。