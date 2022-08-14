港島總區反酒駕行動拘9人　1男子連續兩日醉駕斷正　

港島總區交通部執行及管制組本月1日起在區內展開一連串打擊酒後駕駛行動，包括進行13次預檢呼氣測試行動，共截查238輛車輛，並向司機進行酒精呼氣測試，以及截查可疑車輛。直至昨日（13日），警方共拘捕9名司機，涉嫌酒後駕駛。其中有1名司機一連兩日（13及14日）被截查後涉嫌酒後駕駛被捕。

在昨日(13日)凌晨，警方於行動期間因駕駛態度問題截停一輛車輛，發現該名姓蘇(43歲)男司機身上有酒氣，懷疑該名司機酒後駕駛。進行呼氣測試時，司機未能提供呼氣樣本，其後於醫院亦未能提供血液樣本，於是以涉嫌「未能提供樣本以作酒精分析」拘捕該名司機，並根據法例要求交出駕駛執照，24小時內禁止駕駛。其車輛亦懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，遂將其扣留至鰂魚涌警察汽車扣留中心作檢驗。

今日(14日)凌晨，警方於行動期間發現一輛私家車違反路面標記於是上前截查，其後發現為蘇男正駕駛另一輛車。經調查後，該輛車行車證過期，以及司機於交出駕駛執照24小時內繼續駕駛。蘇男亦未能提供呼氣樣本，涉嫌「未能提供呼氣樣本作檢測」、「交出執照二十四小時期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」、「駕駛未獲發牌照車輛」及「違反路面標記」將他拘捕。涉案車輛同樣涉嫌非法改裝，被扣留至鰂魚涌警察汽車扣留中心作檢驗。該名被捕人士暫控上述罪名，案件將於明日（15日）在東區法院提堂。