柴犬突衝出馬路險釀禍　飼主溜狗無攬頸繩捱轟

不少港人都會飼養寵物，但帶愛犬愛貓外出時，記得要睇實佢哋。有網民昨日(14日)在社交平台上載影片分享當日經歷，指晚上路經油麻地消防局時，一隻柴犬突然衝出馬路，所幸及時煞車才避過致命事故。惟停車後柴犬仍不斷在馬路及道路間奔走，只見狗主拿着頸繩緊跟其後，但未能製止亂況，最終需在多名路人合力下，才能將柴犬抱起。

涉事車主在Facebook群組「車cam L」發布相關片段，事發於昨晚10時許，私家車駛至窩打老道及油麻地消防局的路口時，上述柴犬疑因見到另一隻正與主人散步的小狗，遂不顧安危衝出並橫跨馬路，車主見狀立即煞車。不過柴犬其後再度衝出馬路，一名身穿白衣、疑是狗主的女性則慌忙跟上，但仍未能將柴犬抱回身邊。多名路人見狀，遂合力上前捉回牠，其中穿黑色背心的男性先吸引柴犬走到其附近，旁邊的兩名男性隨即從後抱起柴犬，事件才告一段落。

有網民見到有關影片後，均大讚車主反應快，並批評狗主未有注意愛犬安危，「今次算萬幸，有起事嚟可以連累好多人」、「狗主咁樣帶隻狗出街，遲早累死隻狗」、「落街放狗唔落繩？捉唔住佢又由得佢再走出馬路？」事主亦在貼文中坦言：「大家喺行人路放狗真係唔該攬返頸繩，唔係次次都咁好彩。」