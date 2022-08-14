再多3新冠患者離世　5歲確診女童仍危殆　11歲姊亦染疫

本港新冠肺炎疫情持續。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日(14日)表示，過去一日再多3名新冠患者離世，為兩男一女，年齡介乎80至89歲，其中兩人無打疫苗，1人已打3針。至於昨日(13日)呈報屯門醫院5歲大確診女童，目前仍在深切治療部留醫，其11歲姊姊亦確診，已打齊針。

死者方面，包括一名無打針的89歲女士，她本身有血壓高、曾中風、血脂高，前日(12日)因已有幾日不適、沒有胃口，去急症室時氣喘、嚴重缺水及嘔吐，需要求救及插喉來幫助呼吸，入院時確診，CT值為19.4，即病毒量高，當時有併發心臟病及腎功能衰竭，至昨日過身。另一名死者為80歲老翁，沒打針，患腎病，本月9日到急症室，發燒，需聞高份量氧氣，肺片已花，並患肺部細菌病，併發炎症及急性腎衰竭。最後一名死者為89歲男士，他已打3針，本身有糖尿、血壓、及心律不正，本月11日在家被家人發現暈倒，到急症室時已沒有生命迹象，當日下午證實死亡，個案轉交死因庭跟進，當晚得悉其太太確診，故通知警方及公眾殮房員工注意。昨日再發現，該死者曾於8月11日中午曾經去過社區檢測中心，CT值為21，惟未知為何會去檢測中心。