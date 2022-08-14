今增4979確診　包括215輸入個案

第5波疫情未息。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(14日)新增4,979宗確診，包括215宗輸入個案；另再多5間院舍現新病例，有緊密接觸者要接受檢疫。醫管局呈報多3人離世，第5波累計9,352人染疫後離世。張又提到，昨日(13日)本地個案中需作出更正，有25宗實為輸入個案，昨日的本地個案應為5,123宗，輸入則為185宗。

張表示，輸入個案中有79宗於7日內發現，當中22宗於社區檢測中發現，另有20宗於7天後發現，來自51個國家或地區，包括英國、印度各佔31宗。張又指，今日的輸入個案中，有22宗是第4至7天於社區中心找到的個案，即醫學監察期間確診，相信為「黃碼」個案。

另外，變種病毒株的個案有上升，8月11日的初步數字，懷疑是BA.4或BA.5的個案已上升至23.1%；BA.2.12.1的懷疑個案則維持在約7.3%。她相信，社區有患者感染L452R，8月11日已升至20多%，即每5人有1人患Omicron BA.4或BA.5。