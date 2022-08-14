本周二起落足7日雨偶夾雷暴　明後兩日餘熱未遏最高33°C

上周日(7日)「立秋」過後，餘熱未消。預計9天內，日間酷熱持續，最高氣溫不下攝氏30度，當中更有數日可至攝氏33度。所幸，本周二(16日)至下周一(22日)連落7日雨，所謂「一場秋雨一場寒」，「秋後一伏」帶來的炙熱天氣有望稍卻。惟受低氣壓影響，本周中後期不但時有驟雨，間中亦有雷暴，所以出門在外謹記帶番把「遮」傍身，同埋喺雷暴警告生效期間都避免前往空曠地方啦！

高空反氣旋會在明後一兩日為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。預料一個低壓區會在本周中後期影響南海北部並為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨着高空反氣旋在下周初再度增強，華南天色好轉。

據天文台最新9天天氣預報，未來9日最高氣溫將介乎攝氏30度至33度，預計明後兩日(15日至16日)及下周初(22日至23日)酷熱天氣警告持續，而後日(16日)起則連續7日有雨，周三(17日)至周五(19日)更偶見雷暴。明、後兩日(15日及16日)日間大致酷熱，最高氣溫可至攝氏33度。惟本周二(16日)至周日(21日)開始多雲、有幾陣驟雨，至下周一(22日)雖仍有一兩陣驟雨，但日間普遍酷熱，截至下周二(23日)雨勢方歇，復見晴空，最高氣溫達攝氏33度。