網民怒斥5星級酒店「四宗罪」　罔顧住客健康兼無視私隱

疫情下有不少酒店為提高入住率，紛紛推出月租服務，主打以較相宜的價格享受酒店式服務，不過估唔到「平野無好野」不特止，更隨時換來皮膚「生野」，認真得不償失！有網民近日在社交平台上大吐苦水，投訴本港某5星級酒店「四宗罪」，包括酒店衞生情況惡劣、職員態度差、罔顧住客健康安全及無視住客私隱。貼文一出，惹來大批網民熱烈討論，有人聲稱亦遇上同樣遭遇，亦有人建議事主向消費者委員會投訴。《東網》記者今日(14日)獲事主提供的酒店收據，更指酒店方退錢並沒有全額退還。

事主撰文指自己於外國工作，近期短暫回港辦公，遂選擇月租酒店居住。他表示自己並無哮喘，但入住翌日早上約7時因呼吸困難而起床，並出現氣促情況，「抖氣係好沙聲咁」。他之後向酒店反映，惟員工態度不佳，反指：「我哋依度有好多客，入住率都有9成幾，都無呢個問題，房就換唔到啦，因為無房畀你，退款嘅話都做唔到，因為簽左合約，不如你去睇吓醫生。」至早上9時半，有員工到事主房間清洗冷氣後，他就沒有出現呼吸困難的情況。

惟禍不單行，事主到入住第3日感到全身「有嘢咬」，酒店方獲悉後派人吸塵、換床單及洗地氈，原以為終可以安心入住，惟至第7天其皮膚開始出現紅點、紅腫及痕癢。酒店派人拍下事主皮膚狀況，只指事主或因天氣潮濕致皮膚敏感，並表示可派人滅蟲。事主認為滅蟲劑都有「毒性」，冀可安排第2間房暫住。惟員工回應，「你可以出去行吓，一個鐘之後返嚟就應該無問題」，事主因有憂慮最終都沒有答允滅蟲，只着清潔便可。然而到第8日，事主到大堂拿外賣回到房間時，驚見有員工在沒有知會他的情況下，入房噴灑殺蟲水，他立即向酒店投訴，才知道有員工私自備註他同意滅蟲，經多次表達不滿後，酒店終換了一間同等級的「展示房」予事主。

不過，事主入住後其皮膚狀況仍未見好轉，遂決定退錢轉住另1間酒店。惟酒店回應指可以退款，但住宿套餐中「送」港幣2,000元餐飲消費額需要扣除。事主指控酒店巧立名目多收錢，稱自己並沒有使用過任何餐飲消費額。根據事主所提供的收據，他原本預定了1個月多5天的晚數，共付23,220港元，可見明細中收取了港幣2,000元的餐飲消費額，退回的錢扣除訂金港幣2萬元後，即9晚住宿花費港幣7,371元。事主斥該酒店令其身心疲累。現時事主已轉至其他酒店居住，及後再無出現任何不適。有網民獲悉後，亦提到在同一酒店遇到同樣的衞生問題，有曾入住的住客回應，「剛住完真心覺得呢間野好唔掂」、「哩間野堅伏，無下次。張床污遭邋遢有頭髮」。事主最後亦留言回應，希望大家小心，唔好遇上與其一樣的經歷。