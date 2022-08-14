農曆7月驚現「陰陽路」　長髮白衣女蹲地低泣　網民：有怪莫怪

俗語有云，「人嚇人，嚇死人」，尤其農曆7月鬼節前後，少啲定力都分分鐘出事！今日(14日)凌晨約1時，有網民驅車駛經某地屋苑迴旋處時，竟碰上疑似撞鬼的「駭人」一幕，令車主心悸後怕之餘，車主今日亦將該段車Cam影片放上社交平台分享，惹網民熱切討論。

從上載影片可見，夜色下車主駛至一處幽寂無人的屋苑附近，正值入彎之際，突現一襲白衣蹲坐在路旁，靜佇而視。不少人初見稍疑，未知是人是物，惟一再細看，發現竟是一名長髮飄飄、身穿白色連裙的女子，疑似正在抱膝低泣，有網民指「呢位小姐係跪喺地下喊㗎，唔係妹妹嚟」。由於事件發生在俗稱「鬼節」的盂蘭節及中元節前後，且片中女子的打扮與日本經典恐怖片「貞子」中的女鬼有幾分相似，所以引起不少人大呼「時運高睇唔到」、「有怪莫怪」，以免被「地下」的朋友纏上。

另外，亦有網民向涉事車主誠心「諫言」，「樓主有緣見到佢，仲畀你個Cam(錄影器)影埋，快啲去做番啲功德，同埋搵師傅清一清身，你近排時運應該好低」，「建議你去僻下邪」。惟同時，也有網民佩服車主膽大心定，稱「好野喎，撞野(邪)㗎車都咁定，司機可能平時見唔少！」