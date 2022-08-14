政Whats噏：膠袋唔環保？　黃頴灝：大家誤會咗63年

廢棄膠袋污染環境，於是政府推出俗稱「膠袋稅」嘅塑膠購物袋收費計劃，希望市民可以滅少用膠袋。計劃推出逾10年，似乎又再打回原形，近排政府擬提高膠袋稅，有議員仲鬧爆政府冇做好公眾教育添！喺拗緊數之際，可持續發展委員會成黃頴灝(Allan)就話大家誤會咗63年，話發明膠袋嘅初心係環保救地球，仲話市民用即棄膠袋之前應該諗下，係為方便定係要為下幾代人着想。

其實膠袋稅推行咗咁耐，市民用膠袋嘅情況冇減少到。Allan喺社交平台貼文都話大家已習慣咗5毫子嘅膠袋稅，而棄置喺堆填區嘅膠袋每年差不多40億個，膠袋百年都唔分解，污染下幾代人嘅生活環境。

立法會審議相關草案委員會仲喺度拗緊應該加到1蚊定2蚊？有議員仲反對加費，認為加幾多都唔可以令市民減少用膠袋，另有議員更加鬧政府直斥政府加膠袋稅係推卸責任、冇做好公眾教育。

Allan就話有意見認為調整費用增加市民負擔，但大家都誤會咗63年，仲講咗個塑膠袋嘅故事。佢話喺1959年瑞典工程師Sten Gustaf Thulin發明咗第一個現代塑膠袋，因為當時啲人大量使用紙袋，所以Sten製作出呢種堅固耐用、輕盈、低成本嘅袋，希望大家能夠不斷重複使用塑膠袋，同時能解決紙袋唔耐用導致嘅環境問題。

佢續稱，Sten嘅兒子Raoul Thulin亦話：「對父親來說，人們把塑膠袋當作一次性產品，是很奇怪的事情。」Raoul亦提到，依家提倡買嘢自備環保袋，父親早就做咗，「他總是隨身攜帶一個塑膠袋，摺好放在口袋裏，早在1970、1980年代，他就在做現在人們現在所提倡的『購物不要索取提袋』。」

重提呢個故事之後，佢就叫大家每次用一個即棄膠袋時都要停一停諗一諗，以環境同客觀數據去對待一次性塑膠嘅使用同垃圾處理，究竟係為眼前一時嘅方便同1蚊，定係為下幾代人嘅生存環境着想？

究竟係咪增加收費就可以減少使用量，正如膠袋稅推出之初，都有啲效果，久而久之，市民就冇乜感覺。到底係加到1蚊，甚至加到2蚊，效果又可以持續幾耐呢？