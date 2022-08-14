傳永久離港為由取強積金收「神秘信封」　積金局：從未發信

本港政局不穩，不少港人近期選擇移民他鄉。不過，近日網上流傳市民若以「永久離港」為由，提前領取強積金，將會獲積金局發出一「神秘信封」。信封除了強調不可拆開信封，又要求當事人離境時將信封交予入境處職員。事件引起網民質疑積金局與入境處有聯繫，不過積金局澄清，從未發出相關信件，並譴責發布虛假失實言論的行為。

有社交平台日前上載一張信封的相片，信封上可見印有3樣注意事項，包括收信人不可拆開信封；列明了收信人需在信上指定的日期前離港；並在離境時將信封交予入境處職員。此外，信上亦列明「香港政府公函」並寫有「積金成果必屬您」的口號及多個郵戳，惟信件則未見貼上郵票。但發文者質疑，過去以永久離港為由提取強積金，需在民政事務處宣誓，並出示有關海外居留證明即可，質疑入境處或有對已永久離開香港的申請人有「執法權利」。

不過，積金局今(14日)回應事件時指從未發出相關信件，並譴責發布虛假失實言論的行為，呼籲市民勿信網上流言，如有疑問應致電積金局熱線、或向所屬受託人查詢。