美孚住廈天井「積水成塘」　住戶憂蚊患唔敢開窗

本港夏季前後蚊患嚴重，早前又有瘧疾輸入個案，一度誘發市民密切關注。不過，一名居於美孚的網民近日在社交平台訴苦稱，受近日降雨影響，「(住所)天井位變咗垃圾水塘，依家連窗都唔敢開」，該地除景污駭人、疑生異味外，更惹來蚊患隱憂，令事主萬般「頭痕」！樓主遂指，「因為有好多蚊，3周前同管業處反映過，佢哋話會跟進，但係情況都好似冇改變過」，更上傳該處「積水成塘」的天井照片，引發網民關注。

從相片可見，天井位置積滿藻綠色的污水，水面更雜有大片廢品垃圾及木枝等漂浮物，惹來眾多蚊蠅孳生。事主的情況確實令人擔憂，尤其本港剛歷暑季蚊患高峰，據政府最新公布，全港白紋伊蚊誘蚊器指數從5月的10.5%，倍增至6月的21.1%，屬3級水平，顯示區內白紋伊蚊分布廣泛，可見蚊患隨時擴散，所以為公眾健康着想，衞生當局及相關部門是否應該積極跟進事件，而非如事主所言，「反映三周後仍未見改善」般「官僚作派」、踢幾腳都唔郁呢？有網民得悉後向事主教路，指「直接報食環啦，不過可以落蚊油，唔一定清水」、「日日打電話去管理處，煩啲都要」、「倒少少漂白水」，冀集眾人智慧助貼主清除蚊害。

據食環署呼籲，市民應及早於家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施，包括視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子孳生的地方、每周最少一次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水，妥善棄置汽水罐和飯盒等容器，以及在棄置的輪胎上鑽大洞。此外，食環署亦建議市民及物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並需每周最少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。