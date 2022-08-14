多65處納強檢　屯門區7屋苑上榜　涉新屯門中心及時代廣場

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(15日至16日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於薄扶林華富（二）邨及馬灣珀麗灣重開流動採樣站，位於青衣長宏邨的流動採樣站則會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.長沙灣泓景臺6座

2.長沙灣泓景臺1座

3.屯門蝴蝶邨蝶心樓

4.沙田康林苑景林閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳健明邨明宇樓

2.秀茂坪曉麗苑曉暉閣

3.大圍美田邨美致樓

4.大埔明雅苑明欣閣

5.粉嶺華心邨華冠樓

6.屯門良景邨良萃樓

7.九龍城啓晴邨滿晴樓

8.秀茂坪寶達邨達信樓

9.將軍澳怡明邨怡茵樓

10.灣仔柯布連道2號修頓花園

11.屯門兆禧苑安禧閣

12.沙田碩門邨瑞碩樓

13.秀茂坪曉麗苑曉天閣

14.青衣灝景灣2座

15.青衣長宏邨宏心樓

16.紅磡黃埔花園錦桃苑18座

17.將軍澳富康花園8座

18.東涌逸東一邨清逸樓

19.牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

20.馬鞍山錦泰苑錦盛閣

21.粉嶺祥華邨祥智樓

22.薄扶林華富(二)邨華泰樓

23.天水圍慧景軒3座

24.上水天平邨天祥樓

25.天水圍天晴邨晴喜樓

26.何文田愛民邨德民樓

27.馬灣珀麗灣13座

28.鑽石山星河明居E座

29.鰂魚涌康怡花園M2座

30.慈雲山慈樂邨樂合樓

31.屯門富泰邨寧泰樓

32.荃灣爵悅庭北爵軒

33.天水圍慧景軒1座

34.沙田愉翠苑愉廉閣

35.長沙灣海麗邨海和樓

36.沙田愉翠苑愉欣閣

37.石硤尾白田邨詠田樓

38.深水埗海達邨海昌樓

39.牛池灣彩虹邨紫薇樓

40.柴灣高威閣3座

41.慈雲山慈正邨正安樓低座

42.油塘崇山街8號曦臺1座

43.土瓜灣美景街2號美景樓1期

44.柴灣杏翠苑翠晶閣

45.黃大仙竹園南邨華園樓

46.九龍塘亞皆老街117至121號嘉麗園

47.油塘高俊苑俊盈閣

48.鴨脷洲海怡半島慧景閣

49.大圍隆亨邨善心樓

50.將軍澳景林邨景榕樓

51.屯門新屯門中心3座

52.大埔明雅苑明凱閣

53.大埔曉運路2號德雅苑

54.大圍嘉田苑嘉祺閣

55.粉嶺牽晴間12座

56.屯門湖景邨湖月樓

57.元朗新時代廣場3座

58.將軍澳慧安園2座

59.荃灣爵悅庭南爵軒

60.屯門時代廣場E座

61.大圍新翠邨新偉樓高座