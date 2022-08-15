元朗復耕絲苗米　發展種米業需轉型　配合悠閒農莊有機健康

絲苗「齊眉」米細長苗條、晶瑩潔白、光澤又煙韌，曾為大米之鄉的元朗平原再產元朗絲苗。數十年前種米業因經濟發展及輸入外地米而式微，一度為清代皇帝食用的貢米亦失傳。近年興起復耕熱，有元朗農場3年前開始復耕絲苗米，今年更「大豐收」，但仍供不應求。農場主人指，本地發展農業並非「無前途」，但需集中培植有機農產品，亦聯同非牟利團體推出NFT，支持保育環境生態。

元朗大棠有機生態園約1.3萬平方米農地，自2020年起每年皆會種一造米，主要耕種「齊眉」的水稻，一般需要種植約3個月，於清明節插秧下苗，立秋起便能收成，收割後仍需除草、曬乾、除稻殼等，還要加工處理才能食用。經營生態園的元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元稱，在沙頭角覓得「齊眉」種子，復耕「真正」元朗絲苗，又指農場沒有使用化肥及農藥，水稻是使用元朗天然山水灌溉，令水稻生長茂盛，絲苗米特別香。所種的「齊眉」未必與當年貢米完全同種，但飯香味是外地米難及。

梁福元續指，今年陽光充足、雨水適量，颱風少，預料有8,000斤絲苗米收成，較以往約7,000斤多，但仍供不應求，扣除自用及熟客留米後，僅能供應一半予遊客，又提到農場打算持續增產，未來會再多10多畝田種米。他認為，本港的農業並非不可為，但需與時並進，應集中種有機而健康食品，並配合悠閒農莊發展。農莊又與非牟利團體「地球知源」合作，推出300個由本地設計師、書法家合作，寫有「龍」字的米形代幣NFT套裝，內含1斤絲苗米及農莊年藉等。該NFT不只為「買米票」，更是支持復育農業，一半收益作環境生態保育用途，並發展米田監察科技等，亦會用以復育米魚、黃花雀。