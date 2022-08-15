兩成半新冠康復者或現腦霧　病情短期跳崖式惡化　健腦運動可養腦

新冠疫情纏港接近3年，不少確診者康復後現「長新冠」徵狀，包括25至30%機會出現腦霧，以長者、女性較為高危。精神科專科醫生麥棨諾透露，臨床上約10%患者本身有其他病徵，求診後才得悉患腦霧。其常見病徵包括記憶力衰退、精神疲勞、專注力不足及情緒困擾，跟早期認知障礙症的症狀相似，故建議市民染疫後若有上述徵狀，可進行電腦化專注力測試等作評估；平日亦可進行健腦訓練、作充足睡眠，以及服用「特定營養組合」。

麥引用研究稱，新冠病毒會令大腦中含量豐富、且具多種功能的星形膠質細胞受感染，本是負責支持正常大腦功能和修復腦細胞破損。該細胞受感染後，腦部反應會變慢、記憶力衰退，造成腦霧。即使患者可逆轉至病發前的生活，確診後卻有可能短期內「跳崖式」惡化，暫時失去記憶力。長者更須注意，若年長疫患本身患腦退化，腦霧或會加劇腦退化的可能。由於輕度認知障礙及腦霧有不少相似症狀，專家促患者及早做評估識別前者，以便在早期治療干預，減慢腦退化速度。臨床心理學家黃沛霖表示，腦霧電腦化專注力測試則是由患者看屏幕上的圖像後，再按相應按鈕，可評估集中力、腦轉數等的情況。而蒙特利爾認知評估的檢測較為全面，可包括腦部不同功能，例如記憶力、語言能力、專注力等，也可偵測早期認知障礙症。

日常生活中，麥分享醫學「養腦三步曲」，即是健腦運動、醫學營養及充足睡眠。患者可進行認知訓練及適當運動健腦。前者以分類記憶法、關聯記憶法等增強記憶力；後者則有帶氧運動，以及太極、健腦操等健腦運動選擇。飲食方面，大多數早期認知障礙性的患者營養攝取不均，或與胃口減少或咀嚼有困難有關。患者可服用特定營養素，譬如高含量DHA&EPA，尿苷酸，多種維他命等。另外，每天有6至8小時睡眠，也可加快修復短期記憶。