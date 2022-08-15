工廈搬遷津貼　門檻高款項少

港府支援不足，令基層長期屈居工廈劏房。關愛基金早於2011年底撥款433萬元，向因屋宇署執行而須遷出工廈的住戶提供搬遷津貼。惟截至今年3月，項目僅撥出71萬元予受影響人士，佔撥款總額僅16%。團體發現逾90%受訪工廈劏房戶未聽過該津貼，批評申請門檻過高，例如一人申請者入息上限為一萬元，比公屋單身申請者的入息上限還要少22%，基層難以受惠。

香港社區組織協會指，是次調查約45%受訪工廈住戶最近一年曾物色租住私樓單位，惟因租金較貴而未能搬走；其餘55%受訪者則無打算搬走，最主要原因是無錢。調查同時發現，逾90%受訪者不知道政府關愛基金有提供針對工廈劏房提供搬遷津貼，而24名曾搬離工廈的受訪住戶中，僅兩戶曾領取該津貼，其餘全部因原先單位租戶已受惠同一津貼，或條件不符而不獲批。

屋宇署過往執法發現有77幢工廈曾作非法住用用途，惟上述津貼僅得194戶完成申請。社協形容是極少數人受惠，其中一個原因是申請門檻過高，以一及二人家庭為例，申請者月入不准超過10,000元及15,975元，低於公屋入息限額的12,940元及19,550元；有住戶反映，申請津貼須於搬走前通知屋宇署上門確認，若匆忙搬離則不合資格。

社協又指，港府稱為免津貼變相鼓勵市民搬入工廈，津貼金額僅為其他參考計劃的60%，即一至四人家庭津貼金額介乎5,922元至13,650元，根本不足夠讓住戶搬離工廈後，繳交新居的一期按金、一期上期及半期佣金，結果居民只好繼續「工廈搬工廈」。