工廈改建過渡屋　港府支援欠奉

本港工業式微多年，工廈所佔的珍貴土地資源遭浪費。儘管港府於2017年提出將整幢工廈改建成過渡性房屋，合法租給市民入住，但團體批評港府沒有向工廈業主提供足夠經濟誘因，令有意經營過渡屋的非牟利團體需斥巨資包租整幢工廈，根本難以負擔，至今5年過去仍未能玉成其事。

香港社區組織協會表示，當局當年提出工廈過渡屋方案後，曾了解過全港約有120幢工廈適合改建成過渡屋。他們聯絡了其中34幢只涉及單一業權的工廈，最終找到一幢位於觀塘鴻圖道的9層高工廈，業主願意以約100萬元租出，料改建後可提供140個4人單位。

但該會指，當局當時雖有資助不同團體興建過渡屋，但相關款項只能用於繳付工程費，不能用來補貼租金，而且每個單位的改建資助上限為55萬元。該會稱，因為難以負擔百萬元貴租，計劃被迫擱置，至今未聽聞有其他工廈改建做過渡屋。

該會批評港府未有向有意改裝的工廈業主提供足夠經濟誘因，反而要非牟利團體包租，承擔不合理的風險。現時房委會轄下有4幢工廈將重建作公營房屋，該會指相關計劃改劃土地用途需時，認為當局應利用善用土地改劃時間，將該4幢工廈改建為過渡性房屋，向業界起示範作用。