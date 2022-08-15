東方日報A1：工廈貧民環境惡劣　控訴政府趕絕

本港貧富懸殊嚴重，夏天富人躺在大宅歎冷氣，但逾萬戶貧民被迫在環境惡劣兼不可住宿的工廈劏房中「屈蛇」度日。調查發現，工廈劏房戶月入中位數比私樓劏房戶少32%，無錢租住私樓劏房，而且近半工廈劏房戶是單身的中老年人，最長在工廈住了11年。由於不同政府部門時有掃蕩，但凡發現必被清走家當，有工廈劏房戶形容出入工廈好似做賊，「唔知由邊個出口行出去先抬得起頭」，沉重的心理壓力令他們惶恐終日，不敢求助，淪為孤島隱形人。團體批評當局只顧執法趕絕居民，呼籲當局提供安置及現金支援。

香港社區組織協會表示，由前年7月至今年7月期間，跟進139位租住位於工廈的劏房、板間房、床位及天台屋住戶的情況，發現43.7%住戶介乎51歲至60歲，53.3%人獨居，平均每單位住1.7人。91.4%受訪住戶有工作餬口，但82.2%是做兼職或打散工，月入中位數僅9,166元，比該會接觸的私樓劏房戶月入中位數13,500元少32%。

儘管收入微薄，但58.3%人無申請公屋，當中53%人因為輪候上樓時間太長而不申請。受訪者租住的工廈單位，中位數是劏成7伙，最誇張的單位更劏成40伙，他們人均居住面積中位數僅40平方呎，平均每6人共用一個廁所；租金中位數為3,000元，比私樓劏房便宜約40%。

工廈劏房環境惡劣，不但有石屎剝落，住戶需在走廊或後樓梯晾曬衣物。麥先生所租的工廈劏房有廁所但沒法洗澡，他需每晚到公廁或體育館沖涼；租住工廈天台屋的羅小姐則指，經常有人丟垃圾到天台，更有人丟煙頭弄致火燭；亦有住戶稱單位內有曱甴老鼠。

住工廈還要擔驚受怕。18%受訪租戶稱曾被屋宇署發現「屈蛇」，勒令搬遷；有40.6%人因為當局「打蛇」而擔心無家可歸，更有21.9%人要與業主或包租合作規避執法，甚至有1.6%人不敢在單位內擺放生活用品。土瓜灣有工廈劏房業主貼通告，稱收到消息當局會到場巡查，要求租戶關好門，走廊勿放雜物，勿開門給陌生人等。

月入一萬多元的胡先生，一家4口於5年前搬入面積100多呎的工廈劏房，他每天帶女兒上學時都要偷偷摸摸，因為女兒身穿校服出入工廈會惹人生疑，「好似偷嘢咁走出工廠大廈，唔知由邊個出口行出去先抬得起頭。」

社協批評港府未有訂下完善安置計劃，未能評估工廈居住風險而訂定取締優次，一味巡查並逼住戶搬走，導致業主惡鬥租客，最終受害的仍是基層市民。社協又發現，屋宇署截至今年8月發現的77幢曾作非法住宅用途的工廈，當局完成執法後，最少有3幢「死灰復燃」，業主重新租給人住。

社協建議當局暫緩對非高安全風險的工廈住所或天台屋執行清拆命令，同時改善針對N無人士及工廈劏房戶的津貼，協助他們搬離工廈，以及加快興建公屋。

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