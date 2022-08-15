啟德隔離設施48小時內可啟動　採小區管理設關愛員

在「3+4」新安排下，旅客入境量上升，加上本地感染個案近日突破4,000宗，料出現確診數字將持續上升。現時本港7個社區隔離設施中，暫時只有竹篙灣仍在營運，接收確診或密切接觸者入住，一旦竹篙灣出現人滿之患，將會開放使用啟德隔離設施。保安局負責管理全港社區隔離設施，副局長卓孝業接受東網專訪時表示，啟德隔離設施已在「暖身」狀態，可以在48小時內啟動，並接收首批營友。

面對現時的疫情有升溫趨勢，甚至隨時突然增加的確診人數，保安局副局長卓孝業表示，竹篙灣隔離設施可入住約7,000人，暫時仍可應付。以上周五(12日)計算，竹篙灣約有5,300人入住，入住率近7成，營友每日的入出人數，正負數約50人左右。他估計，若入住人數連續正增長至每日100人以上，以及本地感染個案有上升趨勢，啟德隔離設施便要啟用，醫務衞生局早前公布，驗出陽性的旅客不足百份之5，他表示暫未太擔心旅客會大規模傳入的個案，而啟德隔離設施已準備就緒，隨時在48小時內啟用，並安排首批營友入住。他續指，啟德營只是用了3個月時間，以組裝合成建好，設54座，共有約3000個單位，每房間均提供獨立衛浴設備，每座4層高及設有升降機，除1至2人房外，更有供4至5人入住的家庭房，部分房間更設無障礙設施，方便長者及有需要人士。

曾任警隊高層的卓孝業表示，營內有不同政府部門人員，如衞生署、機電署及政府物流署等，相互協調溝通沒有問題，運作暢順，只因大家「一條心」。以往警方只曾管理越南難民營，論規模，不及隔離設施大型，他形容自已是進入了「學習營」，發覺自己仍有很多不足地方，需要重新學習。他笑言，最理想是啟德營沒有需要動用的一日，可以「光榮結業」，社會邁向復常。

民安隊協助管理社區隔離設施，民安隊總參事梁冠康表示，理解入營市民的心情，故營內設施務求貼心，部分房間面對海景，房內有電蒸爐，方便翻熱食物。而營友入住時以電子登記及可用「營健通」應用程式，省時防止出錯外，亦容易叫餐及提出需要物資，長者則可透過致電要求協助。梁表示，啟德營會用小區管理模式，每小區設供應站，可提供牙膏、被舖及杯麵等日用品，為較夜入營的市民提供基本生活物資，每小區設有關愛員，隨時協助解決營友疑問。